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Adana'da sağanak nedeniyle toprak kayması yaşandı

05.06.2022 21:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da sağanak nedeniyle toprak kayması yaşandı

Adana'nın Pozantı ilçesinde sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi.

İlçede etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle Yağlıtaş Mahallesi'nde toprak kayması yaşandı.

Yolun kapanması üzerine bölgeye Pozantı Belediye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, toprağa saplanan, içerisinde kimsenin bulunmadığı aracı çıkarttı.

Bölgede ekiplerin yolu ulaşıma açma çalışmaları devam ediyor.

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