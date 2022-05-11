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Adana'da sağanak ve dolu tarım arazilerine zarar verdi, ev ve iş yerlerini su bastı

11.05.2022 17:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da sağanak ve dolu tarım arazilerine zarar verdi, ev ve iş yerlerini su bastı

Adana'nın Kozan ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu, ekili tarım arazilerine zarar verdi, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

İlçede öğlen saatlerinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı nedeniyle Çukurören Mahallesi'nde narenciye bahçeleri ve ekili tarım arazileri zarar gördü.

İlçe merkezinde de yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinin giriş ve bodrum katlarını su bastı, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

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