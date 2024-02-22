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Adana'da sahte altın imalatı iddiasıyla gözaltına alınan zanlıya adli kontrol

AA AA
22.02.2024 10:34 | Son Güncelleme:
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Adana'da, imal ettiği sahte altınları piyasaya sürmeye çalıştığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen şüpheliye adli kontrol tedbiri uygulandı.

Adana'da sahte altın imalatı iddiasıyla gözaltına alınan zanlıya adli kontrol

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince, darphane baskılı ve düşük ayarlı altın imal ederek piyasaya sürmeye çalıştığı iddiasıyla dün gözaltına alınan İ.T'nin (68) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlı ifadesinde, çok sayıda gayrimenkulü olduğunu ve buralardan elde ettiği gelirle altınları satın aldığını ileri sürdü.

Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol tedbiriyle salıverildi.

El konulan altınlar, incelenmek üzere Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğüne gönderildi.

KOM Şubesi ekipleri, imal ettiği düşük ayarlı sahte altınları piyasaya sürmeye çalıştığı öne sürülen İ.T’yi dün düzenlediği operasyonla gözaltına almıştı. Ekipler, operasyonda sahte darphane baskılı ve düşük ayarlı olduğunu değerlendirdikleri 1590 çeyrek, 104 yarım ve 199 tam altın ele geçirmişti.

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