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Adana'da şiddetli yağış

ADANA HABERLERİ  | 06.02.2020 17:13 | Son Güncelleme

Adana'da şiddetli yağış

Adana'nın Pozantı ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle Çakıt Çayı kenarında bulunan iki dinlenme tesisini su bastı, kırsaldaki bir mahallenin yolu su altında kaldı.

Pozantı-Adana kara yolu Şekerpınarı mevkisinde iki dinlenme tesisi yağış nedeniyle debisi artan Çakıt Çayı'ndan taşan suların altında kaldı. Tesislerdeki bazı malzemeler suya kapıldı.

Öte yandan Pozantı merkeze 10 kilometre mesafedeki Belemedik Mahallesi yolundaki menfez taşan sulardan zarar gördü, yol ulaşıma kapandı.

Olay yerine gelen Belediye Başkanı Mustafa Çay, incelemelerde bulundu, zarar gören vatandaşlardan bilgi aldı.

Çay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki gündür yaşanan yağış nedeniyle ilçede zarar oluştuğunu belirtti.

İlçenin konumu itibariyle çevresinde oluşan sel sularının kesişme noktasında olduğunu ifade eden Çay, şunları söyledi:

"Hepsi bu havza içerisinde buluştuğu için ilçede zorluklara neden oluyor. Taşan sular nedeniyle şu an Belemedik köyü yolumuz ulaşıma kapanmış durumda. Köyler arasındaki yollar da ulaşıma kapanma tehlikesi yaşıyor. Çok büyük çaresizliğimiz var. Zaman zaman dere yataklarına yakın bölgelerde birkaç elektrik direği zarar görmüş durumda. Ağaçları söktü. Biz sadece belediye imkanlarıyla bu afetle mücadele etmeye çalışıyoruz ama yeterli değil. Devletin tüm organlarından yardım bekliyoruz. Öğlenden beri kimseden yardım görmüyoruz. Bu çaresizliğimize çare olunsun istiyoruz. Şu an Pozantı'da yollarda, derelerde, menfezlerde kötü durumla karşı karşıyayız."

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Adana Pozantı SU TASKINI

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