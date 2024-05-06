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Adana'da silah ve uyuşturucu bulunan çiftlikte yakalanan 4 zanlı tutuklandı

AA AA
06.05.2024 10:39
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Adana'da 7 silah, çelik yelek ve uyuşturucu etkili hap ele geçirilen çiftlikte gözaltına alınan 7 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Küçükçıldırım Mahallesi'nde küçükbaş hayvancılık yapan Mehmet G'ye ait çiftlikte çeşitli suçlardan aranan kişiler olduğunu ve adreste çok sayıda silah bulunduğunu belirledi.

Bunun üzerine çiftlik evine çok sayıda polisle operasyon düzenlendi.

Çiftliğin sahibi Mehmet G. ve burada çalışan Serhat Ö. ile Sinan Ö, Muhammet Ö, Oğuzhan B, Alper Ö. ve Murat A'yı gözaltına alan ekipler, daha sonra adreste arama yaptı.

Evde, kalaşnikof piyade tüfeği, ruhsatsız 2 pompalı tüfek ve 4 tabanca ile bu silahlara ait 85 mermi ve 169 kartuş, çelik yelek, uyuşturucu etkili 12 hap, 6,8 gram esrar ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılardan Sinan Ö’nün "uyuşturucu ticareti" suçundan 21 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasının da bulunduğu ve bu suçtan girdiği cezaevinden firar ettiği, Muhammet Ö'nün ise "dolandırıcılık"tan arandığı, Oğuzhan B, Alper Ö. ve Murat A'nın da çeşitli olaylardan emniyette suç kayıtlarının bulunduğu öğrenildi.

Zanlı Mehmet G. ifadesinde, çalışanı Serhat Ö'nün kendisinden akrabalarının yanında kalması için ricada bulunduğunu, bunun üzerine izin verdiğini, ele geçirilen suç unsurlarıyla ilgisinin bulunmadığını öne sürdü.

Sinan Ö. de ifadesinde, yaklaşık bir ay önce cezaevinden firar ettiğini, saklanmak için kuzeni Serhat Ö’nün yanında gittiğini, aramalarda bulunan silahlar, çelik yelek ve uyuşturucunun kendisine ait olduğunu iddia etti.

Şakirpaşa Polis Merkezi Amirliğindeki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen zanlılardan Mehmet G, Sinan Ö, Muhammet Ö. ve Serhat Ö. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonda ele geçirilen silahlar, Adana Bölge Kriminal Polis Laboratuvarına gönderildi.

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polis Adana Çiftlik operasyon

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