Adana'da silahla vurulması kameraya yansıyan kişi hayatını kaybetti

Adana’nın merkez Seyhan ilçesinde silahla başından vurularak yaralanması güvenlik kamerasına yansıyan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Dağlıoğlu Mahallesi'nde, 5 Ekim'de alacak meselesi nedeniyle çıkan kavgada başından vurularak ağır yaralanan Şeyhmus Doğan, tedavi gördüğü Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşam mücadelesini kaybetti.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yürütülen soruşturma kapsamında olaya karışan bazı şüphelileri yakaladı.

Dağlıoğlu Mahallesi'nde, 5 Ekim'de alacak meselesi nedeniyle iki grup arasında çıkan tartışma daha sonra kavgaya dönüşmüştü.

Kavgada tabancayla başından vurularak ağır yaralanan Şeyhmus Doğan hastaneye kaldırılmıştı.

Öte yandan Doğan'ın vurulma anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansımıştı.



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