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Adana'da silahla yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

09.07.2021 18:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da silahla yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Adana'nın Kozan ilçesinde, silahla yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İddiaya göre, Postkabasakal Mahallesi'nde silahla göğsünden yaralanan Mustafa Uslu (68), sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Uslu, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Uslu'nun ceketinin cebindeki tabancanın kazara ateş aldığı ileri sürüldü.

Uslu'nun cenazesi, otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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