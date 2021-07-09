Adana'da silahla yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Adana'nın Kozan ilçesinde, silahla yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İddiaya göre, Postkabasakal Mahallesi'nde silahla göğsünden yaralanan Mustafa Uslu (68), sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Uslu, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Uslu'nun ceketinin cebindeki tabancanın kazara ateş aldığı ileri sürüldü.

Uslu'nun cenazesi, otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz