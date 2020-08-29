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Adana'da silahlı kavga: 1 yaralı

ADANA HABERLERİ  | 29.08.2020 22:07 | Son Güncelleme

Adana'da silahlı kavga: 1 yaralı

Adana'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde aralarında daha önce husumet bulunan Halit K. ile Murat ve Ömer A. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Halit K, bu kişilerin tabancayla ateş etmesi sonucu ayağından yaralandı.

Halit K, çevredekiler tarafından özel bir hastaneye kaldırılırken, zanlılar motosikletle kaçtı.

Olay yerinde yapılan incelemede, 2 boş kovan ve bir ateşlenmemiş mermi bulundu, park halindeki minibüse de kurşun isabet ettiği belirlendi.

Polis kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

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