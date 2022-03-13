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Adana'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

13.03.2022 19:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Atakent Mahallesinde Ejder T. ile Nihat T. arasında iddiaya göre kuş alışverişi sırasında tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Ejder T. yanındaki silahla ateş ederek Nihat T'yi yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi yönlendirildi.

Yaralı Nihat T. hastaneye kaldırılırken zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

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