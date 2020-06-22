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Adana'da silahlı saldırı: 2 yaralı

ADANA HABERLERİ  | 22.06.2020 23:38 | Son Güncelleme

Adana'da silahlı saldırı: 2 yaralı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 2 kişi pompalı tüfekle açılan ateş sonucu yaralandı.

İlçenin Yenibey Mahallesi 111. Sokak'ta yürüyen Cahit T. ve Mehmet A. kimliği henüz belirlenemeyen kişinin pompalı tüfekle silahlı saldırısı sonucu yaralandı.

Yaralılar vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılarının durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bazı iş yerleri ve yol kenarında bulunan bir otomobile saçma isabet etti.

Polis, olayı gerçekleştiren şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı.

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