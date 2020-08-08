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Adana'da silahlı saldırıda iki kişi yaralandı

ADANA HABERLERİ  | 08.08.2020 23:19 | Son Güncelleme

Adana'da silahlı saldırıda iki kişi yaralandı

Adana'da uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanan iki kişi, hastaneye kaldırıldı.

Merkez Seyhan ilçesi Yeşilyuva Mahallesi'nde Barış B. (20) ile Cemal Y. (17), kimlikleri henüz belirlenemeyen iki kişi tarafından av tüfeği ve tabancalı saldırıya uğradı.

Çeşitli yerlerinden yaralanan Barış B, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Adana Şehir Hastanesine, Cemal Y. ise Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Saldırıda park halindeki bir otomobilde de hasar oluştu.

Polis, olay yerinde 6 boş kartuş ile 2 boş kovan buldu.

Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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