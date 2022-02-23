Adana'da silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde pompalı tüfekle vurularak yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Orhan Kemal Bulvarı'ndaki parkta oturan Y.B. (55) ile R.K'ye (60) henüz kimliği belirlenemeyen şüpheli tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı.

Çevredekiler, durumu polise ve 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Yaralanan Yücel B. ile Remzi K. sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis, kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.



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