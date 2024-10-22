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Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

AA AA
22.10.2024 08:11
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Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

Samet Aslan (19), Başak Mahallesi'ndeki dedesinin evinin önünde bulunduğu esnada, silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlattı.

Gazetecilere açıklamada bulunan Aslan'ın akrabalarından Mahmut Yüksel, yeğeninin dedesinin evinin önünde silahla vurulduğunu anlattı.

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Adana Yüreğir ölü saldırı

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