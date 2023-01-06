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Adana'da sırt çantasındaki sentetik uyuşturucuyu satarken yakalanan sanığa dava

06.01.2023 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, sırt çantasındaki sentetik uyuşturucuyu satarken yakalanan sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla geçen yıl 20 Eylül'de tutuklanan K.Ş. hakkında Adana Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, ihbar üzerine polis tarafından izlenen sanığın ilçedeki Sucuzade Mahallesi'nde metruk bir eve girdiği ve bir süre sonra yanına gelen 2 kişiye sırt çantasındaki sentetik uyuşturucuyu satarken yakalandığı belirtildi.

Ekiplerin, K.Ş'nin uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para ve sırt çantasında uyuşturucu paketleme malzemesi ele geçirdiği kaydedilen iddianamede, metruk evde ise taşlar arasına gizlenmiş sanığın da parmak izleri tespit edilen poşetlerde bin 456 uyuşturucu hap ele geçirdiği anlatıldı.

İddianamede, sanığın, kişisel kullanımı aşacak miktardaki uyuşturucuyu ticari amaçla bulundurduğu, deşifre olmamak için kod adı kullandığı belirtilerek, K.Ş'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanığın yargılanmasına önümüzdeki günlerde Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.

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