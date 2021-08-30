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Adana'da sokakta oynadıkları sırada silahla vurulan iki çocuk ağır yaralandı

30.08.2021 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pompalı tüfekle rastgele ateş açtığı öne sürülen zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Adana'da sokakta iki grup arasında çıkan silahlı kavga sırasında rastgele ateş açılması sonucu yaralanan 3 ve 7 yaşlarındaki iki kardeş hastaneye kaldırıldı.

Merkez Yüreğir ilçesi Koza Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle kavgaya dönüşen olayda bir kişi pompalı tüfekle rastgele ateş açtı.

Bu sırada sokakta oynayan Suriye uyruklu kardeşler Azize A. (3) ve Ahmed A. (7) tüfekten çıkan saçmalarla yaralandı.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan iki kardeşin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayın ardından çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kavgada silahı kullandığı öne sürülen zanlı Yunus Emre P’nin (19) aynı mahalledeki arkadaşının evinde saklandığını belirledi.

Polis ekipleri, adrese düzenledikleri operasyonla şüpheliyi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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