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Adana'da sokakta tabancayla öldürülen kişinin katil zanlısı arkadaşı çıktı

21.02.2023 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde arkadaşını sokakta tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Dadaloğlu Mahallesi 2567. Sokak'ta, 5 Şubat'ta Doğan Gülsün (42), tabancayla vurularak ağır yaralandı.

Olay yeri yakınındaki özel hastaneye kaldırılan Gülsün, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın failinin yakalanması için çalışma yürüttü.

Cinayeti aydınlatmak için araştırma yapan ekipler, Gülsün'ü arkadaşı Ömer K'nin (26) vurduğunu belirledi.

Katil zanlısı Ömer K, saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürülen Ömer K'nin ifadesinde, arkadaşı Doğan Gülsün ile olaydan bir hafta önce evinde buluşup alkol aldıklarını, buradan ayrılmasının ardından arkadaşının kendisini cep telefonunu çalmakla suçladığını ve bu nedenle aralarında husumet oluştuğunu iddia ettiği öğrenildi.

Ömer K, konuyla ilgili konuşmak için sokakta buluştuğu Gülsün'e kendisine tokat attığı iddiasıyla yanındaki tabancayla ateş edip kaçtığını söylediği belirtildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ömer K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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