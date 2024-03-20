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Adana'da sokakta tartıştığı kişiyi bıçakla ağır yaraladığı öne sürülen sanığa dava

AA AA
20.03.2024 10:30
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Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, tartıştığı kişiyi bıçakla ağır yaraladığı iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde 22 Ağustos 2023'te, sokakta çıkan tartışma sonrası H.F'yi bıçakla ağır yaraladığı iddiasıyla olaydan bir gün sonra tutuklanan F.Y. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, mahallede ayakkabıcı dükkanı işleten H.F'ye iş yerini kapatıp sokakta yürüdüğü sırada F.Y. tarafından sözlü sataşmada bulunduğu belirtildi.

İkili arasında tartışma çıktığı anlatılan iddianamede, F.Y'nin kovalamaca sonunda yanında bulunan bıçakla H.F'yi boyun ve kol bölgesinden, adli tıp kurumu raporuna göre basit tıbbı müdahale ile giderilemeyecek nitelikte yaralandığı ve sanığın eyleminde öldürme kastıyla hareket ettiği belirtilerek, F.Y'nin üzerine atılı "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanığın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

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Adana dava iddianame

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