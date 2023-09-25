YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da son bir ayda hırsızlık iddiasıyla yakalanan 156 zanlıdan 87'si tutuklandı

Adana'da son bir ayda hırsızlık iddiasıyla yakalanan 156 zanlıdan 87'si tutuklandı

25.09.2023 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da son bir ayda hırsızlık suçlarına karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 156 şüpheliden 87'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde son bir ayda 34 motosiklet ile çok sayıda ev, iş yeri ve araçtan para, aksesuar, ziynet ve elektronik eşya çalınmasıyla ilgili araştırma yaptı.

Ekipler, hırsızlık olaylarına karışan 156 şüpheliyi yakalamak için belirledikleri adreslere farklı tarihlerde operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 156 zanlı yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 87'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada, tutuklanan zanlılar arasındaki Bilal M. (19) ve kardeşi A.M'nin (16), merkez Seyhan ilçesinde bir kişinin kaldırımda unuttuğu içinde 3 milyon 500 bin lira değerinde özel taşlarla hazırlanmış 400 tespih, 5 lüks saat ve bir miktar dövizin bulunduğu valizi alıp kaçması güvenlik kamerasına yansıdı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Siirt’te tarihi eser değeri taşıyan 940 adet obje ele geçirildiSiirt’te tarihi eser değeri taşıyan 940 adet obje ele geçirildi
Kayserili sporcu Avrupa üçüncüsü olduKayserili sporcu Avrupa üçüncüsü oldu
Sinop’ta onlarca kişi ’sıfır araç’ vaadiyle mağdur edildiSinop’ta onlarca kişi ’sıfır araç’ vaadiyle mağdur edildi
Anahtar Kelimeler:
Adana hırsızlık tespih valiz saat

Adana Namaz Vakitleri 25 Eylül Pazartesi

İmsak
05:02
Sabah
06:21
Öğle
12:36
İkindi
16:00
Akşam
18:40
Yatsı
19:54

Adana Nöbetçi Eczaneler25 Eylül Pazartesi

Ferah eczanesi
Yuregir
Burda eczanesi
Seyhan
Yeni karaisali eczanesi
Karaisali
Seda eczanesi
Seyhan
Berdan eczanesi
Seyhan
Aynil eczanesi
Cukurova
Gökpinar eczanesi
Cukurova
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

14 metrelik timsah cansız insan bedenini kanala taşırken yakalandı

14 metrelik timsah cansız insan bedenini kanala taşırken yakalandı

Şıklığın ve rahatlığın ötesine geçin! Camper'da indirim başladı

Şıklığın ve rahatlığın ötesine geçin! Camper'da indirim başladı

Eşini öperken kulağının zarını deldi! "Cok diye ses çıkarır"

Eşini öperken kulağının zarını deldi! "Cok diye ses çıkarır"

Elindeki silahla damadı vurdu! Hiçbir şey olmamış gibi dans etti

Elindeki silahla damadı vurdu! Hiçbir şey olmamış gibi dans etti

Ekonomik, pratik, çevre dostu, sağlıklı! Çok satan su arıtma sürahisini sizin için inceledik

Ekonomik, pratik, çevre dostu, sağlıklı! Çok satan su arıtma sürahisini sizin için inceledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.