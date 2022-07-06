YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da su borusuna sıkışmış erkek cesedi bulundu

Adana'da su borusuna sıkışmış erkek cesedi bulundu

06.07.2022 13:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olay, iki ilçedeki yaklaşık 5 bin dönüm ekili araziye su verilememesi üzerine ortaya çıktı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde tarımsal sulamada kullanılan borunun tıkanması üzerine yapılan incelemede erkek cesedi bulundu.

Merkez Yüreğir ve Seyhan ilçelerindeki yaklaşık 5 bin dönüm ekili tarım arazisine yer altı borularındaki tıkanıklık nedeniyle iki günden bu yana su verilemedi.

Seyhan Sol Sahil Sulama Birliği görevlileri, yaptıkları çalışmayla Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'ndeki yer altı borularında tıkanıklığın olduğunu belirledi.

Sulama birliğinde görevli Mehmet Okur, yer altına inerek yaklaşık 40 metre mesafede bir erkek cesediyle karşılaştı.

Bunun üzerine görevliler durumu polise bildirdi.

Borudaki su, dalgıç pompa yardımıyla boşaltılarak ceset bulunduğu yerden çıkarıldı.

Mehmet Okur, gazetecilere, yer altı borularında tıkanıklık olması nedeniyle arazilerin sulanamadığını, bunun üzerine boruları incelediklerinde cesetle karşılaştıklarını anlattı.

Savcının ve polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından ceset, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, ölen kişinin kimliğini belirlemek için araştırma başlattı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adana'da komşular arasında çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 6 kişi yaralandıAdana'da komşular arasında çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 6 kişi yaralandı
Çaykur Rizespor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüÇaykur Rizespor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Sivasspor'da üç futbolcu sağlık kontrolünden geçirildiSivasspor'da üç futbolcu sağlık kontrolünden geçirildi
Anahtar Kelimeler:
Adana börü

Adana Namaz Vakitleri 6 Temmuz Çarşamba

İmsak
03:34
Sabah
05:18
Öğle
12:48
İkindi
16:39
Akşam
20:09
Yatsı
21:45

Adana Nöbetçi Eczaneler 6 Temmuz Çarşamba

Omerya Eczanesi
Seyhan
Uçar Eczanesi
Seyhan
İlgi Eczanesi
Seyhan
Karnas Eczanesi
Seyhan
Esin Kıraç Eczanesi
Seyhan
Toprak Eczanesi
Seyhan
Kadıoğlu Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Böylesi görülmedi! Aldatılmanın intikamını öyle bir aldı ki

Böylesi görülmedi! Aldatılmanın intikamını öyle bir aldı ki

Tutuklanma sebebi şoke etti! Canlı yayında göğüslerini açıp...

Tutuklanma sebebi şoke etti! Canlı yayında göğüslerini açıp...

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Karatay'dan iddialı sözler: Ömrü uzatır, kanserli hücreleri öldürür!

Karatay'dan iddialı sözler: Ömrü uzatır, kanserli hücreleri öldürür!

52 günlük kabus! Okul servisinden kaçırıp yerin altında sakladı

52 günlük kabus! Okul servisinden kaçırıp yerin altında sakladı

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.