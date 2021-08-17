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Adana'da sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

17.08.2021 16:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Adana'da sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Gölbaşı Mahallesi'nde, Metin Taş'ın kullandığı 01 ACA 019 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle sulama kanalına devrildi.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, kazada yaralanan Taşı Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kısmen su bulunan kanaldaki araç, çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkartıldı.

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