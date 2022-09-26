YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da sulama kanalına düşen çocuk boğuldu

Adana'da sulama kanalına düşen çocuk boğuldu

26.09.2022 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da sulama kanalına düşen çocuk boğuldu

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde sulama kanalına düşen 4 yaşındaki kız çocuğu yaşamını yitirdi.

Suriye uyruklu Feyza El Süleyman (4), Solaklı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki sulama kanalına düştü. Sudaki kız çocuğunu görenler durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Vatandaşların yardımıyla sudan çıkartılan çocuk, sağlık ekiplerince Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Feyza El Süleyman, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çocuğun cenazesi otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adana'da motosiklet çalan 2 şüpheli tutuklandıAdana'da motosiklet çalan 2 şüpheli tutuklandı
Samsunspor'un yeni teknik direktörü Hüseyin Eroğlu olduSamsunspor'un yeni teknik direktörü Hüseyin Eroğlu oldu
Neşet Ertaş'ın çocuklarından babalarını konu alan filme tepkiNeşet Ertaş'ın çocuklarından babalarını konu alan filme tepki
Anahtar Kelimeler:
Adana çocuk Sulama kanalı hürriyet mahallesi

Adana Namaz Vakitleri 26 Eylül Pazartesi

İmsak
05:03
Sabah
06:23
Öğle
12:35
İkindi
15:59
Akşam
18:38
Yatsı
19:52

Adana Nöbetçi Eczaneler26 Eylül Pazartesi

Nida Eczanesi
Seyhan
Defne Çınar Eczanesi
Seyhan
Abidinpaşa Eczanesi
Seyhan
Burda Eczanesi
Seyhan
Bilgehan Özkan Eczanesi
Seyhan
Yurdagül Eczanesi
Seyhan
Çağdaş Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

12 yaşındaki çocuğa dört arkadaşı toplu tecavüz etti

12 yaşındaki çocuğa dört arkadaşı toplu tecavüz etti

Skandal olay! Kızını spor ayakkabı karşılığında sattı

Skandal olay! Kızını spor ayakkabı karşılığında sattı

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Kehanetleri bir bir gerçekleşiyor! Kraliçe'nin ölümünü de bildi

Kehanetleri bir bir gerçekleşiyor! Kraliçe'nin ölümünü de bildi

Tamamen yeni bir yönde ilerlemeye hazır olun

Tamamen yeni bir yönde ilerlemeye hazır olun

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.