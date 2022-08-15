Adana'da tabancayla vurulan kişi ağır yaralandı

Adana'da tabancayla vurulan kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde bir kişinin tabancayla vurulduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Mahalleye ulaşan ekipler, Ebubekir Tekayak'ın evinde, arkadaşı olduğu belirtilen M.K. tarafından tabancayla ateş açılması sonucu ağır yaralandığını tespit etti.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı, Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler, evin içinde ve önünde çok sayıda boş kovan buldu.

Polis olayın ardından kaçan M.K'yi yakalamak için çalışma başlattı.



