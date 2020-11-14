Adana'da tahliye edilen 2 cinayet sanığı itiraz üzerine tutuklandı

Dün, Ceyhan 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanıklar İsmail Y. ve kuzeni Vural Y'nin, Kudret Yener'i öldürdükleri gerekçesiyle müebbet ve 7 yıl 11'er ay hapse mahkum edilip adli kontrol şartıyla tahliyelerine karar verilmesine Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığınca itiraz edildi.

Adana'da, bir kadını öldürdükleri iddiasıyla tutuklu yargılandıkları davada müebbet ve 7 yıl 11'er ay hapse mahkum edilip adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verilen 2 sanık, Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığının itiraz ı üzerine yakalanıp cezaevine gönderildi.

Dün, Ceyhan 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında, 2 tutuklu sanık, "bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürmek"ten ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılmış, sanıkların cezası "iyi hal" gerekçesiyle müebbete çevrilmişti.

Heyet, "hırsızlıktan" 6 yıl 3'er ay, "nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan da 1 yıl 8'er ay hapse çarptırdığı sanıkların, yurt dışına çıkış yasağıyla tahliyesine karar vermişti.

Müşteki avukatı Selçuk Aydınlı, tahliye kararına itiraz edeceklerini açıklamıştı.

