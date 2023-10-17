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Adana'da tahsilata giden uncunun parasını gasbeden fırıncının ortağı ile arkadaşı tutuklandı

17.10.2023 10:09 | Son Güncelleme:
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Olayın çözülmesinde güvenlik kamerası kayıtları etkili oldu.

Adana'da uncunun tahsilat için gittiği fırının önünde 139 bin lirasının gasbedilmesiyle ilgili aralarında işletmenin ortağının da bulunduğu 4 kişiden ikisi tutuklandı.

Merkez Yüreğir ilçesi Seyhan Mahallesi'ndeki bir ekmek fırınına 11 Ekim'de tahsilat için giden uncu Mehmet A. (33), iş yerinden çıkıp otomobiline binerken kasklı ve eldivenli 2 kişi önünü kesti.

Motosiklet sürücüsünün Mehmet A'ya tabanca doğrultmasının ardından arkasındaki şüpheli araca yönelerek arka koltukta içinde 139 bin lira ile çek ve senetlerin bulunduğu çantayı aldı. Bunun üzerine iki saldırgan bulundukları yerden hızla kaçtı.

Mehmet A'nın ihbarı üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.

Ekipler, civarda ve şüphelilerin kaçış güzergahındaki ev ve iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Yaklaşık 100 güvenlik kamerasına ait görüntüleri inceleyen ekipler, araçtaki para bulunan çantayı alan şüphelinin fırının ortaklarından Ali S. (24), motosikleti kullanan kişinin de arkadaşı Süleyman Ş. (22) olduğunu belirledi.

Ekiplerin operasyonuyla kent merkezinde yakalanan bu kişilerle birlikte hareket ettikleri öne sürülen arkadaşları Adem Y. (20) ve Veysel A. (21) da yakaladı.

Şüphelilerin gasbedilen parayı aralarında eşit olarak paylaştıkları anlaşıldı.

Paranın 125 bin lirası ile olayda kullanıldığı değerlendirilen tabancaya ulaşan ekipler, çantayı da çek ve senetlerle birlikte olay yerinin yakınındaki bir arazide buldu.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ali S. ve Süleyman Ş. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

OLAY KAMERADA

Bir iş yerinin güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülere göre, Mehmet A, otomobilini yol kenarına park edip fırına giriyor. Mehmet A, bir süre sonra dışarıya çıkıp otomobiline yöneldiği sırada motosikletli iki şüpheli aracın önünü kesiyor. Motosiklet sürücüsünün Mehmet A'ya belinden çıkardığı tabancayı doğrultmasının ardından diğer şüpheli araçtaki para, çek ve senetlerin bulunduğu çantayı alıyor. İkili olay yerinden ayrılıyor. Şüphelilerin uzaklaşmasının ardından Mehmet A, cep telefonuyla durumu polise bildiriyor.

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