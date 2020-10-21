Adana'da tarihi eser kaçaklığı operasyonunda bronz savaşçı heykelciği ele geçirildi

Adana'nın Kozan ilçesinde, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen bronz savaşçı heykelciği, 30 sikke ve 4 obje ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, E.K. (54) ve H.A'nın (54) ellerinde bulundurduğu tarihi eser niteliği taşıyan objeleri satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı.

Şüphelilerin Kozan ilçesi Kuyuluk Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenleyen ekipler, 2 zanlıyı gözaltına aldı.

Zanlılardan E.K'nin aracı ve evinde, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen bronz savaşçı heykelciği, 30 sikke, 4 obje, 2 dedektör cihazı, kazma ve biber gazı ele geçirildi.

