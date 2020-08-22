Adana'da tarladaki anız yangını, seyir halindeki saman balyası yüklü tıra sıçradı

Adana'da, otoyol kenarında bulunan tarladaki anız yangınından alevlerin sıçradığı seyir halindeki saman balyası yüklü tır, kullanılamaz hale geldi.
Mehmet Ertel yönetimindeki 38 F 5021 plakalı saman balyası yüklü tıra, seyir halindeyken Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu kenarında bulunan tarladaki anız yangınının alevleri sıçradı.
Tırdaki samanların yandığını fark eden Ertel, aracı yol kenarına çekerek durumu itfaiye ve polise bildirdi.
Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, yoğun duman nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü otoyolda güvenlik önlemi alıp trafiği kontrollü sağladı.
Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de tırdaki yangını yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu söndürdü.
Hasar oluşan tır kullanılamaz hale geldi.