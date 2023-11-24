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Adana'da tartıştığı 2 arkadaşını bıçakla öldüren zanlı tutuklandı

24.11.2023 10:04 | Son Güncelleme:
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Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde tartıştığı iki arkadaşını bıçakla öldüren şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dün Kışla Mahallesi'ndeki yayaların kullandığı Gençlik Köprüsü'nde tartıştığı arkadaşları Alperen Kaya (19) ve Eren Güngör'ü (19) bıçaklayarak öldüren Şeref A'yı (19) saklandığı evde yakaladı.

Arkadaşlarını, şakalaşırken kendisine küfrettikleri için öldürdüğünü ileri süren şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Şeref A, tutuklandı.

Şeref A, dün Gençlik Köprüsü'nde tartıştığı arkadaşları Kaya ve Güngör'ü bıçaklayarak olay yerinden kaçmıştı. Yaşar Kemal Yürüyüş Parkuru'nda görevli güvenlik görevlisinin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibince hastaneye kaldırılan iki genç doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamamıştı. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatmıştı.

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