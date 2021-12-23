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Adana'da tartıştığı kadını sokak ortasında bıçaklayan şüpheli yakalandı

23.12.2021 03:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da tartıştığı kadını sokak ortasında bıçaklayan şüpheli yakalandı

Adana'da tartıştığı kadını sokak ortasında bıçaklayan kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Kurtuluş Caddesi'nde bir kadının bıçaklandığı ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, yaptıkları araştırmada Sara B'nin imam nikahlı kocası olduğu belirtilen S.T. tarafından bıçaklandığını tespit etti.

Yaralı kadına ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaparken olay yerine ambulans çağırıldı.

Yüzünden ve kolundan yaralandığı tespit edilen Sara B. ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çevrede araştırma yapan polis ekipleri, şüpheli S.T'yi aynı caddede yakaladı.

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