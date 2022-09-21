Adana'da tartıştığı oğlunu tabancayla öldüren baba tutuklandı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde tartıştığı oğlunu tabancayla öldüren baba tutuklandı.

İbrahim G. (75), Başak Mahallesi'ndeki evinde oğlu Felemez G. (53) ile kendisinden sürekli para istediği iddiasıyla tartıştı.

Tartışma sırasında İbrahim G'nin tabancayla ateş açması sonucu oğlu Felemez G. ağır yaralandı.

Mahalle sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Felemez G'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

İbrahim G, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.



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