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Adana'da tartıştığı taksiciyi silahla ağır yaralayan sanığa dava

AA AA
29.01.2024 10:37 | Son Güncelleme:
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Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, tartıştığı taksiciyi silahla ağır yaraladığı iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından toplamda 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde 14 Haziran 2023'te M.T'nin (41) takside silahla ağır yaralanmasıyla ilgili 19 Eylül 2023'te tutuklanan M.K. (23) hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanığın olay günü Ulubatlı Hasan Mahallesi'ndeki adresine taksi çağırdığı ve bulunduğu yere aracıyla müşteki M.T'nin geldiği belirtildi.

İddianamede, sanığın, taksinin ön koltuğuna oturduğu, bir süre sonra araçta sigara içmeye başladığı, bu duruma tepki gösteren taksi şoförü M.T. ile tartışma yaşadığı ve sonrasında kendisini yol kenarında indirmek isteyen sürücüye yanındaki ruhsatsız silahla birden fazla ateş ederek ağır yaralayıp kaçtığı anlatıldı.

Sanığın, eylemi sırasında öldürme kastıyla hareket ettiği vurgulanan iddianamede, üzerine atılı "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 15 yıla kadar ve "ruhsatsız silah taşıma" suçundan da 3 yıla kadar olmaz üzere toplamda 18 yıla hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianamedeki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen sanık Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanacak.

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Taksici Adana dava

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