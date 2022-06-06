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Adana'da tartıştıkları kişiyi silahla öldürdükleri iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı

06.06.2022 10:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da tartıştıkları kişiyi silahla öldürdükleri iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde tartıştıkları kişiyi tabancayla vurarak öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı.

Merkez Seyhan ilçesi Yeşilyuva Mahallesi'nde Tuncay Yalpu (37), tartıştığı iki kişi tarafından tabancayla vurularak ağır yaralandı.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yalpu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları araştırmayla cinayet şüphelilerinin Hüseyin D. (22) ve Nuri Can K. (23) olduğunu belirledi.

Ekipler, motosikletle kaçan iki zanlının merkez Sarıçam ilçesi Osmangazi Mahallesi'nde kiraladıkları apartman dairesinde saklandıklarını tespit etti.

Adrese baskın yapan ekipler, iki şüpheliyi de yakaladı.

Zanlılardan Hüseyin D, maktul Tuncay Yalpu'nun olay günü arkadaşı Nuri Can K. ile tartıştığını, araya girmesi üzerine kendisine tepki gösterdiğini, bu nedenle aralarında kavga çıktığını iddia etti.

Hüseyin D, kavga sırasında Yalpu'nun kaçmaya başladığını, kendisinin de arkasından gidip iki ayrı tabancayla ateş ettiğini öne sürdü.

Görgü tanıkları ise Hüseyin D. ve Nuri Can K'nin birlikte Yalpu'ya tabancayla ateş ettiklerini polise bildirdi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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