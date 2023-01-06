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Adana'da tefecilik soruşturmasında 2 zanlı tutuklandı

06.01.2023 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheliden ikisi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi Mali Büro Amirliğince, 3 Ocak'ta düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 20 zanlının işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 6'sı savcılık talimatıyla ifadelerinin ardından salıverildi, 14'ü adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan ikisi tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 12'si serbest bırakıldı.

Adli kontrol şartıyla salıverilenler arasında, 2020'de gerçekleştirilen tefecilik operasyonunda gözaltına alındığı, kendisine engel olan bir kadın polisin elini ısırdığı, güvenlik güçlerine yakalanmamak için de sık sık saç rengini değiştirdiği belirtilen Zeynep K. de yer aldı.

OPERASYONUN GEÇMİŞİ

KOM Şubesi Mali Büro Amirliğince, tefecilik yaparak 254 kişiyi mağdur edip 12 milyon 600 bin lira haksız kazanç sağladığı öne sürülen 20 şüpheli 3 Ocak'ta düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.

Şüphelilerden Zeynep K'nin 2020'de gerçekleştirilen tefecilik operasyonu kapsamında da gözaltına alındığı, evinde yapılan arama sırasında borçluların isimlerinin yer aldığı listeyi yutmaya çalıştığı, kendisine engel olan bir kadın polisin de elini ısırdığı bildirilmişti. Öte yandan Zeynep K'nin, yakalanmamak için de sık sık saç rengini değiştirdiği belirtilmişti.

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Adana Adliye operasyon

Adana Namaz Vakitleri 6 Ocak Cuma

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Sabah
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İkindi
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Akşam
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Adana Nöbetçi Eczaneler 6 Ocak Cuma

Arı Eczanesi
Seyhan
Mengü Eczanesi
Seyhan
Şifaveren Eczanesi
Seyhan
Kadıoğlu Eczanesi
Seyhan
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