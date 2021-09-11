Adana'da tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Adana'nın Sarıçam ilçesinde bir tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri fabrika çevresinde tedbir alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda söndürüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Şube ekipleri, yangının çıkış sebebiyle ilgili incelemelerde bulundu.



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