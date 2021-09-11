YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Adana'da tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

11.09.2021 04:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Adana'nın Sarıçam ilçesinde bir tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri fabrika çevresinde tedbir alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda söndürüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Şube ekipleri, yangının çıkış sebebiyle ilgili incelemelerde bulundu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da ucuz halı izdihamı! Polis müdahale ettiİstanbul'da ucuz halı izdihamı! Polis müdahale etti
Şaşkına çeviren görüntü! E-5'ten uçak geçtiŞaşkına çeviren görüntü! E-5'ten uçak geçti
Adana'da merkezli 3 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 10 şüpheli yakalandıAdana'da merkezli 3 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 10 şüpheli yakalandı
Anahtar Kelimeler:
yangın Adana

Adana Namaz Vakitleri 11 Eylül Cumartesi

İmsak
04:49
Sabah
06:10
Öğle
12:40
İkindi
16:13
Akşam
19:00
Yatsı
20:17

Adana Nöbetçi Eczaneler11 Eylül Cumartesi

Anıl Eczanesi
Seyhan
Mürsel Eczanesi
Seyhan
Şadiye Cemil Eczanesi
Seyhan
İlhan Eczanesi
Seyhan
Özde Eczanesi
Seyhan
Canbolat Eczanesi
Seyhan
Okan Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Oppo, Orta ve Doğu Avrupa'daki bölgesel operasyonlarını duyurdu

Oppo, Orta ve Doğu Avrupa'daki bölgesel operasyonlarını duyurdu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kocaeli'de yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Kocaeli'de yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Aydın'da hakkında 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı

Aydın'da hakkında 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı

Kayserispor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

Kayserispor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.