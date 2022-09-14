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Adana'da terör örgütü DEAŞ adına "yazılama" ve "darp" iddiasına dava

14.09.2022 13:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da terör örgütü DEAŞ adına "yazılama" ve "darp" iddiasına dava

Adana'da terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu, örgüt adına "yazılama" ve "darp" eylemlerine karıştığı öne sürülen sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Terör örgütü DEAŞ'la bağlantılı olduğu iddiasıyla adli kontrol tedbiri uygulanan M.C. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı. Sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hazırlanan iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Müşteki A.C'yi darbettiği gerekçesiyle sanık hakkında "birden fazla kişi ile birlikte silahla tehdit" suçlamasıyla Adana 20. Asliye Ceza Mahkemesince ayrıca yargılama yürütüldüğü bilgisine yer verilen iddianamede, M.C'nin DEAŞ'a katılımı artırmak adına toplantılar yaptığı ve dijital materyallerinde terör örgütü mensuplarına ait çok sayıda fotoğrafın bulunduğu belirtildi.

M.C'nin DEAŞ üyeliğinden işlem yapılan kişilerle irtibatının bulunduğu, kod isim kullandığı, telefon görüşmelerin kayıtlarına göre "örgütsel bilinci ayakta tutabilmek ve örgüte katılımı sağlamak" adına faaliyet yürüttüğü, kentte örgüt adına "yazılama", "darp" ve "tehdit" olaylarına aktif şekilde katıldığı anlatılan iddianamede, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianamede ifadesine yer verilen M.C. suçlamaları kabul etmedi.

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Adana DEAŞ darp örgüt

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