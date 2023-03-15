Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığı 15 yıla kadar hapisle yargılanacak

DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında 12 Ocak'ta tutuklanan Suriye uyruklu Ö.E. ile ilgili savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hazırlanan iddianame, 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede ifadelerine yer verilen sanık Ö.E, terör örgütü DEAŞ'a 2015 yılında Suriye'nin Haseke bölgesinde katıldığını belirtti.

Kod adının "Ebu Mustafa" olduğunu aktaran Ö.E, "Örgütün ders ve sohbetlerinde yer aldım. Örgüt bana işgalindeki bölgede nöbet tutma görevi verdi. Ayrıca kamplarda silah kullanma eğitimi aldım. Daha sonra ayağımdan yaralandım. Tedavi gördükten sonra örgütten kaçtım. Tüm bildiklerimi anlattım." ifadesini kullandı.

Sanığın DEAŞ'a katılımı artırmak için toplantılar yaptığı bilgisi verilen iddianamede, Ö.E'den ele geçirilen dijital materyallerde terör örgütü mensuplarına ait çok sayıda fotoğrafın bulunduğu kaydedildi.

Ö.E'nin DEAŞ üyeliğinden işlem yapılan bazı kişilerle irtibatının bulunduğu, eylemleri karşılığında örgütten düzenli maaş aldığı, deşifre olmamak için sürekli telefon hattını değiştirdiği bildirilen iddianamede, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Mahkemece sanık Ö.E'nin yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

