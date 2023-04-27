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Adana'da terör örgütü DEAŞ üyesi 6 yıl 3 ay hapse çarptırıldı

27.04.2023 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan sanığın 6 yıl 3 ay hapse çarptırılmasına karar verildi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık M.İ.A. bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı ise salonda hazır bulundu.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanığın DEAŞ'a katılımı artırmak adına toplantılar yaptığını, dijital materyallerinde teröristlere ait çok sayıda fotoğrafın tespit edildiğini ve Suriye'de örgütsel eğitim aldığını, DEAŞ üyeliğinden işlem yapılanlarla irtibatının bulunduğunu, eylem ve faaliyetlerini yürütürken kendisini gizlemek adına kod isim kullandığını belirterek, M.İ.A'nın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Sanık M.İ.A, tercüman aracılığıyla alınan savunmasında, terör örgütü DEAŞ'a katılmadığını ve kod adı kullanmadığını ileri sürdü.

Terör örgütü DEAŞ adına faaliyet yürütmediğini iddia eden M.İ.A, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Herhangi bir silahlı çatışmaya girmedim. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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