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Adana'da terör örgütü DEAŞ üyesine 6 yıl 3 ay hapis

03.05.2023 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan sanığın 6 yıl 3 ay hapse çarptırılmasına karar verildi.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, geçen yıl 21 Eylül'de tutuklanan Suriye uyruklu sanık R.S.Y, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanığın avukatı ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki son görüşünde, sanığın Suriye'de eğitim aldığını, DEAŞ'a katılımı artırmak amacıyla toplantılar yaptığını ve dijital materyallerinde teröristlere ait çok sayıda fotoğrafın tespit edildiğini belirtti.

Sanığın, terör örgütü üyeliğinden işlem yapılanlarla irtibatının bulunduğunu, eylem ve faaliyetlerini yürütürken kendisini gizlemek için kod isim kullandığını, DEAŞ'ın işgalindeki bölgede silahlı "nöbet tuttuğunu" aktaran savcı, R.S.Y'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Sanık R.S.Y. ise tercüman aracılığıyla alınan savunmasında, terör örgütü DEAŞ'a katılmadığını, bu örgüt adına faaliyet yürütmediğini, kod adı kullanmadığını ileri sürerek, "Herhangi silahlı bir çatışmaya girmedim. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanığın R.S.Y'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapse çarptırılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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