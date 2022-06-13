Adana'da terör örgütü PKK'dan "ormanları yakma" talimatı alan sanık hakim karşısında

Adana'da terör örgütü PKK'dan kendisine para karşılığında Türkiye'de orman yangını çıkarma talimatı verildiğini itiraf eden ve hakkında 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanığın yargılanmasına başlandı.

Adana 2.Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanık İ.K. ve taraf avukatları katıldı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık İ.K. emniyete verdiği ayrıntılı ifadenin geçerli olduğunu ve etkin pişmanlık iradesinin devam ettiğini söyledi.

Yaptığı tüm teşhis işlemlerinin doğru olduğunu belirten İ.K, "Ağabeyim M.K. hakkında PKK üyeliği suçundan adli işlem yapıldı. Bunun neticesinde ağabeyim kaçak yollardan Yunanistan'a kaçtı. Bir süre sonra ağabeyim beni aradı ve M.A.B. isimli örgüt üyesi ile irtibatlandırdı. M.A.B. bana PKK terör örgütü adına orman yangını çıkarma teklifinde bulundu. Yangın başına 10 bin lira teklif etti. Sigaraları kullanarak nasıl yangın çıkarmam gerektiği hususunu ayrıntılı bir şekilde anlattı. Ancak ben talimatları yerine getirmedim." ifadesini kullandı.

Ormanda yangın çıkaramayınca M.A.B'nin kendisine sosyal medya hesabı açması için talimat verdiğini anlatan İ.K. şöyle devam etti:

"Bahoz Kaya sahte ismiyle bir Instagram hesabı açtım. M.A.B. bana Telegram üzerinden birtakım videolar gönderiyordu. Bende bu hesaptan bu videoları paylaşıyordum. M.A.B. bu paylaşımları yaptırarak orman yangınları çıkarılmasını sağlamak istiyordu. Ayrıca devleti ve hükümeti zor duruma düşürmek istiyordu. Kamuoyunda 'orman yangınlarını devletin bilerek çıkardığı, yerine inşaat yapılacağı' kanısı oluşturulmak isteniyordu. Orman yangınlarını çıkaranlardan birisi M.A. diğeri A.Y. isimli kişilerdir. Ben bunların teşhisini yaptım. Bunlar 'ateşin çocukları' oluşumunun içindedir."

Cumhuriyet savcısı ise sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut olguların bulunması, mevcut delil durumu dikkate alınarak tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde mütalaasını sundu.

Mahkeme heyeti de sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Geçen yıl 8 Kasım'da tutuklanan sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma", "suç işlemeye alenen tahrik etme" ve "terör örgütü propagandası yapma" suçlarından 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 2.Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Tutuklu sanık İ.K. iddianamedeki ifadesinde, örgütten para karşılığında Türkiye'de orman yangını çıkarma talimatı aldığını ve yangınları nasıl çıkarması gerektiğiyle ilgili kendisine detaylı bilgiler verildiğini anlatmıştı.

