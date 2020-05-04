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Adana'da terör propagandası davası sanığına 1 yıl 6 ay hapis cezası

ADANA HABERLERİ  | 04.05.2020 11:14 | Son Güncelleme

Adana'da terör propagandası davası sanığına 1 yıl 6 ay hapis cezası

Adana'da terör örgütü PKK/KCK'ya ilişkin davada örgütün propagandasını yaptıkları iddiasıyla yargılanan 3 sanıktan biri 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuksuz sanıklar İ.C, R.Ö. ve S.G. ile avukatları hazır bulundu.

Sanık İ.C. savunmasında, PKK/KCK üyesi olmadığını ve örgüt propagandası yapmadığını ileri sürerek beraatini istedi.

Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmedi.

Mahkeme heyeti, İ.C'yi ''terör örgütü propagandası yapma'' suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, diğer sanıkların ise beraatine karar verdi.

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