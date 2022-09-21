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Adana'da trafiğe kapalı tarihi köprüdeki motosiklet kazasında 2 kişi yaralandı

21.09.2022 20:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da trafiğe kapalı tarihi köprüdeki motosiklet kazasında 2 kişi yaralandı

Adana'da trafiğe kapalı tarihi Taş Köprü'de iki motosikletin karıştığı trafik kazasında biri yaya 2 kişi yaralandı.

Seyhan ilçesine bağlı Tepebağ Mahallesi'nde Seyhan Nehri üzerinde yer alan araç trafiğine kapalı Taş Köprü'de, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen motosiklet, bir kişiye çarptı. Bu motosiklete de arkadan gelen bir başka motosiklet çarptı.

Yayaya çarpan sürücü aracıyla kaçarken yaya ve ikinci motosikletin sürücüsü yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

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