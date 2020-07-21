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Adana'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

ADANA HABERLERİ  | 21.07.2020 10:51 | Son Güncelleme

Adana'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cumali Bağrıyanık idaresindeki 33 ABC 668 plakalı otomobil, Kozan-Bucak karayolu Karaveliler mevkisinde karşı yönden gelen Bahri Tıraşoğlu'nun kullandığı 01 RL 696 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlardaki Eyüp (65) ve Yüksel Bağrıyanık (54) ile Emine Sallı (27) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldırıldı. Eyüp Bağrıyanık, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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