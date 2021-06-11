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Adana'da trafik kazası: 8 yaralı

11.06.2021 22:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da trafik kazası: 8 yaralı

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Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Mehmet Güder'in kullandığı 01 JJ 479 plakalı otomobil, Ali Turgut'un kullandığı 01 EGS 42 plakalı motosiklet ile Kozan Yolu üzerinde çarpıştı.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden Güder, daha sonda yol kenarında park halindeki Hacı Satar'in kullandığı 01 CNR 59 plakalı motosiklete çarptı.

Kazada, sürücülerle birlikte otomobilde bulunan Yusuf Güder, Hatice Güder, 5 yaşındaki Kadir Güder, motosikletlerde bulunan Fazlı Sönmez ile Hacı Satar yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesiyle kaza yerine polis ve 112 Acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Hacı Satar ve Ayten Satar'ın durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Kaza anı, çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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trafik kazası Adana

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