Adana'da trafik kazası: 8 yaralı

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Mehmet Güder'in kullandığı 01 JJ 479 plakalı otomobil, Ali Turgut'un kullandığı 01 EGS 42 plakalı motosiklet ile Kozan Yolu üzerinde çarpıştı.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden Güder, daha sonda yol kenarında park halindeki Hacı Satar'in kullandığı 01 CNR 59 plakalı motosiklete çarptı.

Kazada, sürücülerle birlikte otomobilde bulunan Yusuf Güder, Hatice Güder, 5 yaşındaki Kadir Güder, motosikletlerde bulunan Fazlı Sönmez ile Hacı Satar yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesiyle kaza yerine polis ve 112 Acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Hacı Satar ve Ayten Satar'ın durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Kaza anı, çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz