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Adana'da trafik kazasında şehit olan 2 asker için tören düzenlendi

10.04.2022 10:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da trafik kazasında şehit olan 2 asker için tören düzenlendi

Adana'nın Kozan ilçesinde otomobille askeri aracın çarpışması sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Burak Şahin ve Uzman Çavuş Yusuf Avan için tören yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, Jandarma Astsubay Çavuş Burak Şahin (27) ve Uzman Çavuş Yusuf Avan'ın (28) öz geçmişi okundu.

İl Müftüsü Hasan Çınar tarafından dua edilmesinin ardından şehit Şahin'in cenazesi İstanbul'a, şehit Avan'ın cenazesi ise Osmaniye'ye uğurlandı.

Şehit yakınları törende gözyaşı döktü.

Törene, şehidin yakınları, Adana Valisi Süleyman Elban, AK Parti Adana Milletvekilleri Abdullah Doğru ve Tamer Dağlı, 6. Kolordu Komutan Yardımcısı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Cüneyt Arıkan, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral İbrahim Koyuer ve diğer ilgililer katıldı.

Dün, Adana-Kozan kara yolu Mansurlu kavşağında otomobille askeri araç çarpışmış, kazada 2 asker şehit olmuş, 3 asker yaralanmıştı.

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