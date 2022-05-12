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Adana'da turunç toplayan 3 kadına çarparak ölümüne neden olan sürücü hakim karşısında

12.05.2022 17:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da turunç toplayan 3 kadına çarparak ölümüne neden olan sürücü hakim karşısında

Adana'da refüjdeki ağaçlardan turunç toplayan 3 kadına otomobiliyle çarparak ölümüne neden olan sürücünün 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya "taksirle ölüme neden olma" suçundan hapsi istenen tutuklu sürücü M.K.A. ile ölen kadınların yakınları ve tarafların avukatları katıldı.

M.K.A, kaza nedeniyle pişman olduğunu söyledi.

Kaza günü kız arkadaşını evine bıraktıktan sonra evine giderken önüne siyah bir otomobilin çıktığını belirten sanık, şöyle konuştu:

"Bu sırada önümdeki başka bir araç da makas atınca direksiyon hakimiyetini kaybettim. Ben önce ağaca çarptığımı sandım. Araçtan indikten sonra kadınlara çarptığımı fark ettim. Pişmanım. Keşke böyle bir olay olmasaydı. Keşke onların yerine ben ölseydim."

Avukatların sorusu üzerine sanık sürücü, kaza sırasında alkollü olmadığını belirtti.

Ölen kadınlardan Nilüfer Kanat'ın eşi Bülent Kanat, Birsen Sonkur’un eşi Ayhan Sonkur ve Özler Büyükmazı'nın oğlu Hüseyin Ekinci, şikayetçi oldukları sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

İfadelerin alınmasının ardından mahkeme başkanı, kaza görüntüsünü mahkemece izleyeceklerini belirtip müştekilerin görüntülerden incinmemeleri için isterlerse mahkeme salonu dışına çıkabileceklerini söyledi.

Daha sonra kaza görüntüsü mahkeme heyeti ve taraflarca izlendi. Mahkeme başkanı, kazanın oluş şeklini kayda geçirdi.

Cumhuriyet savcısı, sanığın tutukluluk halinin devamını ve kaza yerinde keşif yapılmasını istedi.

Mahkeme heyeti de sanığın tutukluluk halinin devamına ve kaza yerinde keşif yapılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

- Olay

Merkez Seyhan ilçesi Ali Bozdoğanoğlu Bulvarı'nda M.K.A. yönetimindeki otomobil, 29 Mart'ta refüjdeki ağaçlardan turunç toplayan Birsen Sonkur, Nilüfer Kanat ve Özler Büyükmazı'ya otomobiliyle çarparak kadınların ölümlerine neden olmuştu.

Kazadan sonra tutuklanan M.K.A. hakkında Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesinde "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan dava açılmıştı.

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