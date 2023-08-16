YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da uyuşturucu ele geçirilen otobüsün muavini tutuklandı

Adana'da uyuşturucu ele geçirilen otobüsün muavini tutuklandı

16.08.2023 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da şehirler arası yolcu otobüsünde 9 kilo 960 gram esrar ele geçirildi, muavin tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu bulunduğunu belirlediği şehirler arası yolcu otobüsünü takibe aldı.

Ekipler, otobüsü Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun merkez Sarıçam ilçesindeki İncirlik uygulama noktasında durdurarak narkotik dedektör köpeği "Aşil" ile arama yaptı.

Köpeğin tepki verdiği araçta inceleme yapan ekipler, ikram dolaplarındaki 12 pakette 9 kilo 960 gram esrar buldu. Bunun üzerine otobüsün muavini Murat Ç. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bursalı gençler için yeni kamp alanıBursalı gençler için yeni kamp alanı
Samsun'da trafik kazasında 2 kişi yaralandıSamsun'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı
2 bin 557 yıllık şenlik Seferihisar’da yeniden hayat buluyor2 bin 557 yıllık şenlik Seferihisar’da yeniden hayat buluyor
Anahtar Kelimeler:
Adana uyuşturucu dolap muavin otobüs

Adana Namaz Vakitleri 16 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:20
Sabah
05:49
Öğle
12:48
İkindi
16:33
Akşam
19:37
Yatsı
21:00

Adana Nöbetçi Eczaneler16 Ağustos Çarşamba

İnci eczanesi
Seyhan
Belgin eczanesi
Cukurova
Bolat eczanesi
Yuregir
Salbaş eczanesi
Cukurova
Burak eczanesi
Yuregir
Pozanti eczanesi
Pozanti
Ayfer tekin eczanesi
Yuregir
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Türk sevgilisi tutuklandı! 50 yıldır ilk kez cinayet işlendi

Türk sevgilisi tutuklandı! 50 yıldır ilk kez cinayet işlendi

Rahatlık ve tarz bir arada! Camper ayakkabılarda %60'a varan indirim

Rahatlık ve tarz bir arada! Camper ayakkabılarda %60'a varan indirim

Sevgilisi bacaklarından tutup sallandırdı! 25 metreden düşerek öldü

Sevgilisi bacaklarından tutup sallandırdı! 25 metreden düşerek öldü

Sevgilisinin sosyal medya hareketleri Excel'de...

Sevgilisinin sosyal medya hareketleri Excel'de...

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer! Kısa süreliğine indirimde

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer! Kısa süreliğine indirimde

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.