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Adana'da uyuşturucu operasyonları: 2 gözaltı

ADANA HABERLERİ  | 07.04.2020 10:20 | Son Güncelleme

Adana'da uyuşturucu operasyonları: 2 gözaltı

Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi Solaklı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir evde Hint keneviri yetiştirildiğini belirledi.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, evin bahçesindeki serada 210 kök Hint keneviri buldu.

Olayla ilgili R.B. (55) gözaltına alındı.

Şüphelinin ifadesinde, uyuşturucu madde kullandığını, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dışarıya çıkamadığı süreçte kendisine yetecek kadar bahçesine kenevir ektiğini söylediği öne sürüldü.

Ekipler merkez Seyhan ilçesi Barbaros Mahallesi'nde de uyuşturucu satışı yaptığı ileri sürülen Erkan B'yi (21) gözaltına aldı.

Şüphelinin üzerinde 35 gram esrar, 3 uyuşturucu hap ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 1340 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.

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2 şüpheli Adana Operasyon Uyuşturucu

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