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  4. Adana'da uyuşturucu operasyonlarında 44 zanlı tutuklandı

Adana'da uyuşturucu operasyonlarında 44 zanlı tutuklandı

AA AA
17.07.2024 09:37
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Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 66 şüpheliden 44'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 07-13 Temmuz tarihlerinde kent merkezinde "torbacı" tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda, 569 gram esrar, yeşil reçeteyle satılan uyuşturucu etkili 40 bin 662 hap, 4 kilo 138 gram sentetik uyuşturucu, 70 kök Hint keneviri, 66 gram eroin ve ruhsatsız 6 tabanca ele geçirildi.

Uyuşturucu ve silahlarla ilgili gözaltına alınan 66 şüpheliden 44'ü tutuklandı, 22'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Express
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Anahtar Kelimeler:
Adana uyuşturucu operasyon torbacı

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