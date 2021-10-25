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Adana'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

25.10.2021 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 2 kişi operasyonla yakalandı.

Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ilçede uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla iki şüpheli, polis ekiplerince teknik ve fiziki takibe alındı.

Ekipler, yaptıkları araştırmanın ardından düzenledikleri operasyonla 2 zanlıyı gözaltına aldı.

Operasyon kapsamında 373 gram sentetik uyuşturucu, 1 uyuşturucu hap ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 870 lira ele geçirildi.

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