Adana'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 2 kişi operasyonla yakalandı.

Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ilçede uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla iki şüpheli, polis ekiplerince teknik ve fiziki takibe alındı.

Ekipler, yaptıkları araştırmanın ardından düzenledikleri operasyonla 2 zanlıyı gözaltına aldı.

Operasyon kapsamında 373 gram sentetik uyuşturucu, 1 uyuşturucu hap ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 870 lira ele geçirildi.



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