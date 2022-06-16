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Adana'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

16.06.2022 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

Adana'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Yüreğir ve Seyhan ilçelerindeki iki ev ile merkez Çukurova ilçesinde bir araçta uyuşturucu bulunduğu iddiası üzerine arama yaptı.

Ekipler, aramalarda 4 kilo 755 gram esrar, 128 gram sentetik uyuşturucu, 45 gram eroin, 97 uyuşturucu hap, 4 hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek ele geçirdi.

İkametlerde gözaltına alınan Ö.K. ve V.Ş. ile araçtaki O.Ü. ve A.K, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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