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Adana'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı

14.10.2021 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı

Adana'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik Karaisalı ve Ceyhan ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde 2 kilo 540 gram esrar, 62 kök Hint keneviri, 20 gram kenevir tohumu ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli jandarma karakoluna götürüldü.

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